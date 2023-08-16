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نشاط رياضي مكثف لنادي عندقت

16
AUGUST
2023
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انحصر لقب دورة نادي عندقت بكرة القدم ،التي تقام على ملاعبه في البلدة، بين عيدمون وحلبا ومزرعة بلدة وتلبيرة .وسيلتقي في الدور نصف النهائي فريقا عيدمون وحلبا من جهة وفريقا مزرعة بلدة وتلبيرة من جهة ثانية.
 
شارك في الدورة، التي تقام للسنة الثالثة على التوالي، عشرون فريق من عشرين بلدة في عكار، والتي انطلقت في 1 آب الجاري تزامناً  مع عيد
الجيش اللبناني وتلاقي النجاح الجماهيري والتنظيمي الكبيرين.وستقام المباراة النهائية مساء الجمعة 18 آب الجاري وسيحضرها جمهور حاشد كما جرت العادة في دورات نادي عندقت .
 
يشار الى ان نادي عندقت،الذي يرئسه السائق البطل المخضرم تاني حنا  مع لجنة ادارية كفوءة وتعمل بيد واحدة من اجل الرياضة في البلدة وفي عكار  ،  اعطى نكهة رياضية لمحافظة عكار ورونقاً  وانتعاشاً رياضياً ،وهذا يعود الى النشاط الرياضي السنوي الدائم  خاصة في فصل الصيف حيث نظم النادي مسابقة دوياتلون  لاقت النجاح الكبير الى جانب تنظيم سباقي 4 كلم و11 كلم بمشاركة كبيرة ومن كافة الفئات العمرية .
 
وفي هذا الاطار، ستنطلق الاثنين المقبل دورة كرة السلة على ملاعب النادي  بمشاركة 16 فريق من عكار سيتنافسون لاحراز اللقب. 
 
كما ستقام المسابقة السنوية في الرماية الأحد المقبل الواقع فيه 20 آب الجاري.
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