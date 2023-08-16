سلة: منتخب لبنان الى أبو ظبي لخوض 3 مباريات ودية

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غادرت بعثة منتخب لبنان للرجال بكرة السلة الى أبو ظبي(الامارات العربية المتحدة) لخوض ثلاث مباريات ضمن تحضيرات منتخب الأرز لنهائيات كأس العالم التي ستقام في اندونيسيا والفيليبين واليابان بين 25 آب الجاري و10 ايلول المقبل.

وسيخوض منتخب الأرز 3 مباريات ودية في ابو ظبي ضد نظيره المصري الخميس 17 الجاري وضد المنتخب المكسيكي الجمعة 18 آب وضد جامعة كنساس الأميركية السبت 19 آب.ثم تغادر البعثة الى اندونيسيا لخوض كأس العالم.

وكان منتخب لبنان خاض مباراة ودية تحضيرية مساء الثلاثاء على ملعب مجمّع نهاد نوفل(ذوق مكايل) ضد منتخب ساحل العاج بحضور جمهور حاشد ومن بينه عدد كبير من عناصر الجيش اللبناني .واسفرت المباراة عن فوز المنتخب الضيف(77-67).وجاءت نتيجة الارباع كالآتي:(16-11)(36-32)(62-47)(77-67).وكان افضل مسجل في اللقاء وائل عرقجي (20 نقطة).

قاد المباراة طاقم من الحكام الدوليين اللبنانيين المؤلف من رباح نجيم وزياد طنوس وعادل خويري.

يشار الى ان منتخب لبنان سيخوض مبارياته في كأس العالم في جاكرتا(اندونيسيا) ضمن المجموعة الثامنة وسيواجه لاتفيا في 25 آب الجاري وكندا في 27 الجاري وفرنسا في 29 آب الجاري ضمن الدور الأول.