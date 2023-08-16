على "إكس".. حساب غينيس للأرقام القياسية "يضحك" على ليفربول

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لم يكن أحد المغردين على موقع إكس، تويتر سابقا، يتوقع أن تجلب تغريدته حول فشل فريق ليفربول بالتعاقد مع عدد من اللاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي تفاعلا من الحساب الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

فقد غرد المستخدم "دوبوا" قائلا "ليفربول سيحطم الرقم القياسي لعدد المرات التي يتعرض فيها للرفض من اللاعبين في سوق الانتقالات".

وجاءت تغريدة دوبوا بعد رفض العديد من اللاعبين الانتقال لليفربول هذا الصيف، بمن فيهم مويسيس كايسيدو وروميو لافيا، اللذان فضلا الانتقال إلى تشلسي، وأوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي، اللذان لم يسمح لهما فريق ريال مدريد الإسباني بالرحيل عن ملعب سانتياغو برنابيو هذا الموسم.

وتعليقا على هذه التغريدة، رد حساب موسوعة غينيس بكلمة من ثلاثة حروف هي "لول" أو lol، وتعني "الضحك بصوت عال".

وحظيت تغريدة دوبوا بإعجاب أكثر من 26 ألف متابع فيما عقب عليها 106 أشخاص، وأعاد نشرها 2711 شخص.

كذلك حظي رد موسوعة غينيس على التغريدة بإعجاب 26 ألف شخص وعقب عليها 1194 شخصا بينما أعاد نشرها 4375 شخصا، وذلك حتى ساعة إعداد هذا الخبر.