فيديو.. نيمار يتحدث مرتديا قميص الهلال: "أنا هلالي"

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أعلن نادي الهلال رسميا عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار، في فيديو ترويجي ظهر فيه نجم البرازيل بقميص الزعيم لأول مرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، مساء الثلاثاء، فيديو لمجموعة شبان يلعبون كرة القدم في شوارع الرياض، قبل أن يظهر في نهاية الفيديو نيمار مرتديا قميص الهلال.

وقال نيمار بالإنجليزية: "أنا هنا، أنا في السعودية، أنا هلالي".

وكتب حساب الهلال باللغة البرتغالية: "الموهبة الجميلة التي تجذب انتباه الجميع".

ووفقا للصحفي فابريتسيو رومانو، سيتقاضى نيمار 300 مليون دولار، خلال عقد لمدة عامين، من الممكن أن ترتفع إلى 400 مليون دولار، وفقا لشروط إعلانات وإضافات متعلقة بالأداء.