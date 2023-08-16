لاعب بيراميدز يلجأ للقضاء بعد ضرب الشحات.. ما موقف الفيفا؟

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شرح محامي دولي ومحاضر متخصص في لوائح الفيفا لموقع "سكاي نيوز عربية" موقف القواعد المنظمة للعبة كرة القدم عالميا من تقدم لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي ببلاغ للنيابة في مصر ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بشأن واقعة حدثت على أرض الملعب.

وكانت النيابة قد استمعت للشيبي في البلاغ الذي اتهم فيه الشحات بالاعتداء عليه بالضرب والسب عقب انتهاء المباراة التي جمعت الأهلي وبيراميدز في 23 يوليو الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وفاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.

الواقعة المثيرة للجدل

وكانت الواقعة قد أثارت جدلا كبيرا حينما رصدت الكاميرات الشحات يتوجه نحو الشيبي بعد المباراة ويصفع الأخير مع التلفظ بألفاظ نابية ضده.

وعلى الرغم من توجه الشحات إلى الشييي والاعتذار له داخل غرفة تغيير ملابس اللاعبين، وكذلك توقيع إدارة الأهلي غرامة مالية على الشحات وإيقافه مباراتين وغرامة مالية أخرى من جانب رابطة الأندية المصرية، إلا أن الشيبي تقدم ببلاغ للتحقيق في الواقعة واتخاذ المسار القانوني.

هذا الأمر خلق حالة جديدة من الجدل حول توجه الشيبي للقضاء العادي في واقعة حدثت على أرض الملعب، ومدى مخالفة ذلك لقواعد الفيفا المنظمة للعبة كرة القدم وكل ما يخصها عالميا، وأن هذه المخالفات مكانها الجهات والمنظمات الرياضية.

ماذا قال المختص؟

المحامي الدولي والمحاضر المتخصص في لوائح الفيفا، نصر عزام، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن أي شيء يحدث داخل المباراة أو بعد انتهائها فبجانب خضوعه لقوانين اللعبة والجهات المنظمة لها، يخضع أيضا للقانون العام في الدولة التي تقام المباراة على أرضها.

وتابع أنه وفقا لذلك فالمخالفة التي تحدث في الملعب بجانب خضوعها للتحقيق والعقوبات الرياضية فهي تخضع كذلك لسلطات التحقيق العامة في الدولة إذا لجأ لها المتضرر وتحقق فيها لترى ما إذا كان هذا الفعل يخالف القانون العام في الدولة ويستوجب العقوبات وفقا له أم لا.

وشرح أنه في أي واقعة تحدث على أرض الملعب وفي أي لعبة وليس كرة القدم فقط، فإن السلطات القضائية من حقها أن تنظرها حال لجوء المتضرر لها، والسلطات هنا تبحث ما إذا كانت الواقعة حدثت في إطار اللعب العادي وفيه فقط عنف أو مخالفة لتلك القواعد، أم أن هذه الواقعة حدثت بسبب فعل ليس له علاقة باللعبة أو قواعدها تماما.

واستطرد أنه مثلا إذا تدخل لاعب على زميله بشكل قوي وتسبب له في عاهة مستديمة فبرغم أن المخالفة هنا وقعت ضمن اللعب فمن حق المتضرر اللجوء للقضاء العادي للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به، حتى وإن تم توقيع عقوبات رياضية على مرتكب المخالفة.

ونوه إلى أنه بالنسبة لواقعة الشحات والشيبي فهي وقعت بعد انتهاء اللعب والفعل المرتكب لم يكن من ضمن قواعد اللعبة، وبالتالي فلجوء الشيبي للقضاء العادي طبيعي وليست به مخالفة للوائح الفيفا.

وأشار عزام إلى أن النيابة هي من تفصل في الأمر وما إذا كان يستدعي العقاب الجنائي والإحالة للمحكمة أم لا وفق ما تتوصل له تحقيقاتها.

يأتي ذلك فيما قال مصدر بنادي بيراميدز لموقع "سكاي نيوز عربية" إن البلاغ الذي تقدم به الشيبي بصفته وليس باسم النادي، كما أنه وكل محاميا خاصا به لمتابعة القضية.