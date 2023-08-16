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غوارديولا يكشف خطورة إصابة دي بروين وكم سيغيب عن الملاعب

16
AUGUST
2023
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قد يخسر مانشستر سيتي خدمات صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين حتى نهاية الموسم، بعدما قال مدرّبه الإسباني بيب غوارديولا الثلاثاء إنه قد يحتاج إلى جراحة لإصابة في أوتار الركبة.
 
وتلقى سيتي ضربة موجعة بإصابة دي بروين في افتتاح مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي (فاز سيتي 3-0).
 
وسبق للدولي البلجيكي (32 عاما) أن عانى من إصابة مماثلة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر قبل شهرين عندما توّج النادي الإنجليزي بأول ألقابه في المسابقة القارية الأم.
 
وقال غوارديولا عشية مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين سيتي وإشبيلية الإسباني في أثينا "إنها إصابة خطيرة. علينا أن نقرر خضوعه للجراحة أم لا".
 
وأضاف أن "الجراحة على ما أعتقد ستعني غيابه لثلاثة أو أربعة أشهر".
 
وخسر سيتي بالفعل اثنين من أقوى لاعبيه الهجوميين من الموسم الماضي، مع انتقال الألماني إيلكاي غوندوغان إلى برشلونة الإسباني، والجزائري رياض محرز إلى الأهلي السعودي.
 
وأردف غوارديولا أن دي بروين "لا يمكن الاستغناء عنه" رغم وجود فيل فودن والأرجنتيني خوليان ألفاريس".
 
وأضاف أن "كيفن لديه صفات محددة. فقدانه لفترة طويلة أمر صعب حقا بالنسبة لنا. وفي الوقت نفسه علينا أن نتطلع إلى الأمام. مهارات كيفن لا يمكن الاستغناء عنها لكننا نمتلك لاعبين بمواهب مختلفة".
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