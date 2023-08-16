لاعب من ليفربول على رادار النصر السعودي

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قد يصبح حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر أحدث لاعب رفيع المستوى في أوروبا ينضم إلى الدوري السعودي لكرة القدم هذا الصيف، وفقا لتقرير نشره موقع "فوت ميركاتو" الرياضي الفرنسي.

وأشار تقرير "فوت ميركاتو" إلى أن حارس المرمى البرازيلي على رادار نادي النصر السعودي الذي نجح في ضم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وسيكو فوفانا.

وسيصبح بيكر في حال إتمام الصفقة التي أشارت إليها "فوت ميركاتو"، ثالث لاعب من فريق ليفربول ينتقل إلى الدوري السعودي، بعد كل من روبرتو فيرمينو وجوردان هندرسون.

وأرجع الموقع الفرنسي اهتمام النصر ببيكر إلى أداء حارس المرمى الحالي للفريق السعودي نواف العقيدي المتوسط في الجولة الافتتاحية من الموسم الكروي.