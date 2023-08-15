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لبّى فريق المديريّة العامّة لأمن الدّولة في كرة السلّة، دعوة نادي ” لِبعا الثقافيّ الرياضيّ الإجتماعيّ”، للمشاركة في المهرجان الرياضيّ السنويّ الذي يقيمه على أرضه، وفاز فريق أمن الدّولة على فريق “الإنطلاق – بيصور” بنتيجة 37 – 20، وجرى بعد المباراة تسلّم كأسها من قبل كابتن فريق أمن الدّولة الرقيب الأوّل ديميتري حدّاد من قسم الرياضة في المديريّة.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج مشجّعة بدأ قسم الرياضة في أمن الدولة بتحقيقها بمختلف الألعاب وفئاتها وأعمارها، لِما تُشكّله الرياضة من مؤشّرٍ واضحٍ لرقيّ الإنسان وتفوّقه، ولطموحه وإصراره.