بعد إعادته إلى الفريق الأول... هل انتهت معركة ليّ الذراع بين سان جيرمان ومبابي؟

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بعد معركة ليّ الذراع بين باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، ونجمه كيليان مبابي بسبب أزمة رفضه تمديد عقده، أعلن النادي الباريسي (الأحد) إعادته إلى الفريق الأول، ما يؤشر إلى بداية المصالحة مع بطل مونديال 2018.

وجاء الإعلان عن إعادة هداف مونديال قطر 2022 إلى الفريق الأول في اليوم التالي لتعادل سان جيرمان على أرضه مع لوريان من دون أهداف في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي.

وقال سان جيرمان في بيان: «بعد نقاشات بنّاءة جداً وإيجابية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل المباراة بين باريس سان جيرمان ولوريان التي أقيمت السبت 12 أغسطس (آب)، أعيد اللاعب إلى الفريق الأول من أجل الحصة التمرينية لهذا الصباح (الأحد)». واستُبعد مبابي عن تشكيلة الفريق في اللقاء (السبت) في خطوة عقابية بحق اللاعب الذي يرفض تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2024.

ويسعى سان جيرمان جاهداً إلى عدم التفريط به من دون مقابل حين يصل إلى نهاية عقده الصيف المقبل، ولذلك قرّر مواجهة قائد منتخب فرنسا وخيّره بين تجديد عقده أو الرحيل، علماً أن وجهته المفضلة تبقى ريال مدريد الإسباني. ويريد سان جيرمان بيعه الآن كي يحصل على مبلغ ضخم، بعدما تعاقد معه مقابل 180 مليون يورو من موناكو عام 2017.

وبحسب مصدر قريب من المفاوضات، قدّم النادي اقتراحاً بتجديد عقده مع بند «بيع مضمون» في نهاية الموسم، بيد أنه لاقى رفضاً. وقال رئيس النادي المملوك من قطر، ناصر الخليفي، في تصريحات الشهر الماضي: «لا يمكننا السماح لأفضل لاعب في العالم بالمغادرة مجاناً. هذا مستحيل... إذا أراد مبابي البقاء فعليه أن يوقّع عقداً جديداً». ولم يُسمح لمبابي بخوض التمارين مع الفريق الأول، وخاض مباراة تحضيرية وحيدة من أصل خمس، كما استُبعد عن جولة الفريق الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية.

صحيح أنه أُبعِد عن المباراة الافتتاحية (السبت) ضد لوريان، لكن مبابي وُجد في مدرجات «بارك دي برينس» وبدا مسترخياً بجانب زميله الدولي عثمان ديمبيليه المنضم أخيراً إلى سان جيرمان من برشلونة الإسباني. وسبق وجوده بجانب اللاعب الذي توج معه بلقب مونديال 2018، ترحيبه بالوافد الجديد في منشور على «إنستغرام» قال فيه: «أهلاً بك في منزلك يا أخي، أنا سعيد جداً برؤيتك هنا، بدأت المغامرة».

ملتزماً الصمت منذ أن بعث رسالة إلى النادي يعلمه فيها بأنه لن يجدد عقده، أظهر مبابي دائماً هدوءاً تاماً خلال ظهوره العلني، وتوقف على وجه الخصوص من أجل تحية الجمهور والتوقيع للمشجعين عند وصوله إلى مركز تمارين سان جيرمان في بواسي، ليظهر أنه يبقى منخرطاً بالكامل في حياة النادي رغم رغبة الأخير ببيعه هذا الصيف. وباستعادته مكانه في الفريق الأول، ربح مبابي جزءاً من معركته حتى لو كان من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هناك توجه نحو تمديد عقد اللاعب، كما تطالب إدارة النادي المملوك قطرياً منذ عام 2011.

قد تكون نقاط الضعف الهجومية التي لوحظت (السبت) ضد لوريان بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي، وغياب البرازيلي نيمار المرجح رحيله عن الفريق هذا الصيف، دفعت سان جيرمان إلى تلطيف موقفه تجاه هدافه التاريخي الذي قد يكون متاحاً الآن لمباراة (السبت) المقبل على أرض تولوز حتى لو أنه اكتفى بمباراة واحدة فقط خلال الشهرين الأخيرين وكانت ودية ضد لوهافر.

من جانب إدارة سان جيرمان، من المقدر على أي حال أن تكون مقاربة ليّ الذراع في هذا الملف قد أعطت ثمارها، واضعة مصلحة النادي فوق كل اعتبار؛ لأن «مؤسسة باريس سان جيرمان أقوى من أي وقت مضى» و«لا أحد أكبر من النادي» الذي أظهر ذلك بإيقافه ميسي بسبب رحلته غير المصرح بها إلى السعودية في نهاية الموسم الماضي، حتى إن الإدارة القطرية لبطل الدوري الفرنسي منفتحة على فكرة رحيل نيمار إذا ما أراد البرازيلي ذلك، مركزة جهودها على افتتاح مركز تدريب مهيب في بواسي، وعلى التعاقد مع لاعبين شباب عوضاً عن الأسماء الرنانة التي لم تحقق لها حلم الفوز بلقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخ النادي رغم الأموال الطائلة التي أنفقتها منذ 2011.