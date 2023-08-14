سان جيرمان يقبل عرضاً من الهلال لشراء نيمار

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ذكر «راديو آر إم سي» أن فريق باريس سان جيرمان قبل في الساعات الأخيرة، عرضاً من فريق الهلال السعودي لشراء البرازيلي نيمار البالغ من العمر 31 عاماً.

قيمة العرض الذي تم تقديمه من الهلال السعودي وقبوله من باريس سان جيرمان غير معروفة حالياً، فقط المعلومات تذهب إلى أن العرض قُبل وفقاً لمصادر «لي بارزيان»، مثلما فعل باريس في عرض سابق قدمه الهلال للاعب آخر يسعى باريس سان جيرمان في الأسابيع الأخيرة للتخلص منه؛ وهو كيليان مبابي.

كما ذكر فابريزيو رومانو أن قيمة العرض المقدم «ضخم»، ولكن الصفقة ليست بأي حال من الأحوال قد انتهت، في حين أن ممثلي نيمار في مفاوضات متقدمة مع الهلال، لدرجة أن الأخير قدم عرضاً رسمياً كتابياً إلى معسكر اللاعب لدراسته، فيما الضوء الأخضر النهائي من نيمار نفسه لم يصل حتى الآن.