الدوري السعودي: الاتحاد يستهل حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة الرائد

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يستهل فريق الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الرائد اليوم الاثنين في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

وبعد بداية مخيبة للآمال هذا الموسم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ودعها من دور ربع النهائي على يد الهلال، يتأهب الاتحاد لاستعادة عافيته الفنية والبدنية من أجل تسجيل بداية مثالية لانطلاقته في الدوري.

ويشهد اليوم الأخير من منافسات الجولة الأولى أربع مواجهات، إذ يستعد ثنائي النهائي العربي لخوض مواجهاتهم في الدوري، حيث يستهل النصر مشواره عندما يحل ضيفاً على الاتفاق في مدينة الدمام، في الوقت الذي سيكون الهلال ضيفاً ثقيلاً على نظيره أبها، أما الشباب فيستضيف نظيره الأخدود على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

ويعول الاتحاد اليوم على نجمه الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد للحفاظ على اللقب. وكان بنزيمة دشن مشواره مع الفريق بصورة مثالية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعدما ساهم بتسجيل هدفين وصناعة هدف.

أما الرائد الذي اتجه لمدرسة فنية مختلفة بعدما أعلن تعاقده مع الكرواتي إيغور جوفيتشفتش لقيادة الفريق فنياً خلفاً للروماني سوموديكا فيسعى لبداية مثالية لموسمه الصعب. وكان الفريق عزز صفوفه بالجزائري أمير سعيود القادم من فريق الطائي، والذي يملك مسيرة فنية رائعة في الموسمين الماضيين.

وفي مدينة الدمام، سيكون الإرهاق عائقا مقلقا للنصر حينما يحل ضيفاً على نظيره الاتفاق في مواجهة تقام بعد 48 ساعة من نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، والذي خاض فيه النصر مباراة صعبة امتدت للأشواط الإضافية قبل أن يتوج باللقب.

ويتوقع أن يعمل لويس كاسترو مدرب النصر على التدوير بين عدد من الأسماء لإراحة اللاعبين الأساسيين وتفادي حدوث أي إصابات بسبب الإرهاق، في الوقت الذي يتوقع أن يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق بسبب الإصابة التي أجبرته على الخروج دون إكمالها.

أما الاتفاق فهو يبحث عن بداية مختلفة تماماً في ظل حضور مجلس إدارة جديدة برئاسة سامر المسحل بعد ثماني سنوات قضاها خالد الدبل في دفة الرئاسة، فيما يحضر الإنجليزي ستيفين جيرارد لاعب ليفربول السابق بوصفه مدربا للفريق ومعه مواطنه هندرسون لاعب فريق ليفربول الذي انضم لفارس الدهناء هذا الصيف وسيكون قائداً للفريق.

أما الهلال الذي أنهى موسمه بصورة غير مثالية في الموسم الماضي، فقد سجل بداية محبطة لأنصاره بعدما خسر اللقب العربي على يد غريمه التقليدي النصر فسيكون ضيفا ثقيلاً على نظيره فريق أبها في مواجهة عنوانها الإرهاق كما هي الحال لفريق النصر كون المواجهة تأتي بعد ساعات من النهائي العربي.

ويدخل الهلال مباراته أمام أبها باحثاً عن العودة بصورة جادة للمنافسة على لقب البطولة الذي افتقده في الموسم الماضي بعد ثلاث سنوات ظل فيها متربعاً على عرش السجل الذهبي، ويعاني الهلال من عدم اكتمال الصفوف كونه لم ينه صفقاته بعد.

وسيعمل البرتغالي خورخي خيسوس على إراحة بعض الأسماء عن المشاركة بصورة أساسية في مواجهة أبها على أن يتم التدوير بين بعض العناصر التي لم تشارك بصورة كبيرة ومتتالية في الأيام الماضية.

أما صاحب الأرض فريق أبها، فيدخل اللقاء بعدما درس مدربه البولندي تشيسواف ميخنيفيتش أوضاع الفريق الأزرق خلال حضوره المستمر لمباريات الفريق في كأس الملك سلمان التي أقيمت في مُدن أبها والطائف والباحة.

وكان أبها تعاقد مع البولندي كريتشوفياك نجم خط وسط فريق الشباب الذي مثله في الموسم الماضي ولاعب منتخب بولندا، بالإضافة إلى عدد من الصفقات التي أبرمها الفريق مثل المهاجم الغيني فرنسوا كامانو القادم من الدوري الروسي، والحارس الروماني تاتارو سانو.

وفي العاصمة الرياض، يستضيف الشباب نظيره الأخدود الذي يشارك للمرة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، ويتطلع الشباب الذي أبهر الجميع بمستوياته المثالية في البطولة العربية رغم النقص العددي إلى تسجيل أفضل بداية في البطولة.

ويسعى الشباب الذي يتولى قيادته الهولندي كايزر إلى الفوز أمام الوافد الجديد «الأخدود» وإحراز أول ثلاث نقاط.

ويترقب عشاق النادي إتمام كثير من الصفقات في الأيام القليلة القادمة، إلا أن الفريق حالياً يعول على نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا اللاعب الأبرز في الفريق.

أما الأخدود فيسعى لبداية مثالية بعد صعوده في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، حيث أتم القادم من الجنوب استعداداته لبداية الموسم بمعسكر إعدادي في مصر، وأبرم كثيراً من الصفقات المحلية والأجنبية بحثاً عن تقوية الفريق قبل دخول معترك منافسات الدوري.