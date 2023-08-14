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حكم الفيديو وكلوب يغتالان إنجازاً جديداً لصلاح

14
AUGUST
2023
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دخل محمد صلاح الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل تحقيق إنجاز جديد، لكن آماله انتهت على يد حكم الفيديو المساعد ومدربه يورغن كلوب، الأحد.

وبحسب وكالة «رويترز»، كان صلاح بحاجة إلى هدف واحد للمحافظة على سجله بهزّ الشباك في الجولة الأولى للموسم السابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف ويصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز.

بدأ قائد المنتخب المصري المباراة بشكل مثالي، حيث صنع هدف تقدم ليفربول لزميله لويس دياز بتمريرة مذهلة في الدقيقة 18.

وهزّ صلاح الشباك في الدقيقة 29، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.

ومع إدراك تشيلسي التعادل بواسطة أكسيل ديساسي في الشوط الأول، كان وجود صلاح مهماً لليفربول من أجل بدء الموسم بانتصار.

لكن المدرب الألماني كلوب فاجأ الجميع بإخراج صلاح قبل ربع ساعة من النهاية.

وظهر الغضب على صلاح أثناء خروجه، وذهب إلى مقاعد البدلاء مباشرة دون مصافحة مدربه.

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