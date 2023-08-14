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الدوري الإسباني: بداية محبطة ملطخة بـ«الحمراء» لبرشلونة

14
AUGUST
2023
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دشَّن برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بتعادل سلبي محبط أمام خيتافي، في مباراة شهدت إشهار الحكم 12 بطاقة ملونة 3 منها حمراء من نصيب خايمي ماتا من أصحاب الأرض، ورافينيا والمدرب تشافي من جانب فريق برشلونة.

وتعرض البرازيلي رافينيا جناح برشلونة للطرد قبل نهاية الشوط الأول بسبب ضربة بالمرفق، وتساوى الفريقان بعد حصول ماتا مهاجم خيتافي على الإنذار الثاني في الدقيقة 57.

كما طرد تشافي مدرب برشلونة للاحتجاج على عدم احتساب مخالفة لصالح المهاجم المغربي البديل عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 70.

وعجز الفريق الكتالوني عن استغلال الفرص ليخرج بتعادل محبط في بداية الموسم بعد يوم من فوز مقنع لغريمه ريال مدريد 2-صفر في ملعب أتليتيك بيلباو.

ومن جانبه، حقَّق نادي أوساسونا فوزاً سهلاً على مضيفه سلتا فيغو بثنائية نظيفة. وافتتح أوساسونا التسجيل عن طريق روبن غارسيا في الدقيقة 24 قبل أن يضاعف النتيجة في الشوط الثاني بهدف مويغوميس (74).

ويحلّ أوساسونا في المرحلة المقبلة ضيفاً على أتلتيك بلباو، فيما يستضيف ريال سوسييداد سلتا فيغو.

وتغلب ريال بيتيس في الوقت القاتل على مضيفه فياريال 2/1.

وتقدم بيتيس عن طريق أيوزي بيريز في الدقيقة 20، قبل أن ينجح فياريال في إدراك التعادل عن طريق خورخي كوينكا في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل ويليان جوزيه الهدف الثاني لبيتيس.

ويلتقي بيتيس في الجولة الثانية مع ضيفه أتليتكو مدريد، فيما يحل فياريال ضيفاً على ريال مايوركا.

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