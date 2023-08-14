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صفقة «نيمار ــ الهلال» تشغل عشاق الكرة في أنحاء العالم

14
AUGUST
2023
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باتت صفقة البرازيلي نيمار «الوشيكة» مع نادي الهلال السعودي، الشغلَ الشاغل لعشاق الكرة في أنحاء العالم، فيما تطابقت المصادر واتَّفقت على أمر واحد فقط هو أنَّ «النجم الموهوب على أبواب الدوري السعودي».

وذكر «راديو آر إم سي» أنَّ باريس سان جيرمان الفرنسي قبل عرضاً من الهلال لشراء عقد اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاماً.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنَّ وفداً من نادي الهلال يحزم حقائبه تأهباً للسفر إلى باريس من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية إنَّ الهلال توصل لاتفاق مع نيمار للتعاقد معه لمدة عامين.

وأضافت الصحيفة أن النادي السعودي اتفق مع المهاجم على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) في الموسمين. وأوضحت «ليكيب» أن النادي السعودي يناقش مع باريس سان جيرمان شروط انتقال نيمار لقطب العاصمة الرياض.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إنَّ الهلال بات قريباً من ضم نيمار الذي سيصبح حال انتقاله للدوري السعودي «ثاني أعلى لاعب أجراً في العالم» خلف البرتغالي رونالدو قائد النصر.

وتحدث البرتغالي جيسوس مدرب الهلال كثيراً عن حاجته إلى مهاجم من فئة «A» ويعني به من نجوم الصف الأول عالمياً.

وبدا العجز الهجومي للهلال واضحاً أمام النصر في نهائي البطولة العربية للأندية، حيث فشل في استغلال النقص العددي لمنافسه ليفقد تقدمه بهدف ويخسر اللقب بنتيجة 2 - 1.

الشرق الأوسط
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