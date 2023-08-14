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كلوب: لم أكن أعلم أن صلاح بحاجة إلى هدف «قياسي»

14
AUGUST
2023
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أكَّد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه يرى إيجابيات في أداء فريقه خلال التعادل 1-1 مع مضيفه تشيلسي في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وبدأ ليفربول المباراة بشكل جيد حيث منحه لويس دياز التقدم بعد تمريرة مذهلة من محمد صلاح في الدقيقة 18. لكن الفريق فشل في حسم المواجهة ليدرك تشيلسي التعادل بواسطة المدافع أكسيل ديساسي.

وبحسب وكالة رويترز، أبلغ كلوب الصحافيين: «أنا راضٍ بنقطة التعادل... بدأنا المباراة بشكل جيد، وكنت سعيداً بذلك». وقال: «قدمنا كل ما عملنا عليه. لكننا فتحنا الباب بعد ذلك لتشيلسي، وفقدنا الكرة في موقف أو اثنين دون داعٍ. تشيلسي تحسن... وفي النهاية كان علينا الصمود».

وأضاف: «أنا راضٍ عن أمور ولم أكن راضياً عن أمور أخرى. إنها المباراة الأولى في ملعب صعب، وأنا أميل للنظر إلى الجانب الإيجابي».

ومع بحث ليفربول عن هدف الفوز في الشوط الثاني، فاجأ كلوب الجميع بإخراج صلاح في الدقيقة 77. وكان صلاح بحاجة إلى هدف واحد للمحافظة على سجله بهز الشباك في الجولة الأولى للموسم السابع على التوالي ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف ويصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز متفوقاً على آلان شيرر ووين روني وفرانك لامبارد.

وظهر الغضب على صلاح أثناء خروجه، وذهب إلى مقاعد البدلاء مباشرة دون مصافحة مدربه، لكن كلوب قلل من أهمية رد فعله.

وقال المدرب الألماني: «لم أتحدث إليه بعد. لم أكن أعلم أنه بحاجة بهدف لتحقيق رقم قياسي أو أي ما كان. أتفهم خيبة أمله، لكن أنا مدرب الفريق بأكمله. كنا بحاجة إلى بعض الحيوية (والتغيير) كان منطقياً. الوضع كان صعباً على الجميع، وهذا ما يمكنني قوله، ولا توجد مشكلة في رد فعله».

الشرق الأوسط
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