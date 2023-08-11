الجيش وإنتر ليبانون بطلا الرجال والسيدات في العاب القوى للفرق

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اقام الاتحاد اللبناني لألعاب القوى مسابقة كأس الاتحاد العامة لفرق الرجال والسيدات على مضمار مدينة كميل شمعون الرياضية في بئر حسن.

استمرت السباقات أربعة أيام وشارك فيها 190 لاعبا ولاعبة ينتمون إلى 13 ناديا اتحاديا.

وحضر رئيس الاتحاد رولان سعاده، نائبة الرئيس ناديا نعمه، أمين السر العام وسيم الحولي، أمينة الصندوق ماريا كيفوركيان، والأعضاء جوزف ساسين وأيمن الشامي ونديم عبود وقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد مخايل موسى ورؤساء واعضاء اندية وجمهور من هواة العاب القوى واهالي اللاعبين واللاعبات.

وحققت لؤى زعرور من نادي انتر ليبانون رقما قياسيا وطنيا في مسابقة 3000 متر موانع للسيدات، اذ سجلت 11:50.17 دقيقة، محطمة رقمها السابق 11:52.47.

وفي ختام البطولة، تم توزيع الكؤوس على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لفئتي الرجال والسيدات كالآتي:

*فئة السيدات:

1 - إنتر ليبانون 211.90 نقطة.

2 - الجمهور 156.25

3 - ليتز ران 126.74

*فئة الرجال:

1 - الجيش اللبناني 297.69 نقطة.

2 - إنتر ليبانون 270.51

3 - ليتز ران 91.85 .