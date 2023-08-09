ما التفاصيل؟

نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن ماتيو أليماني، مدير كرة القدم في الفريق الكتالوني، قوله بعد الفوز 4-2 على توتنهام الإنجليزي:

  • عثمان ديمبلي لم يعد يلعب مع الفريق الأول.
  • الوضع مع ديمبلي واضح للغاية. لقد طلب الرحيل وهذا شيء تم إقراره في عقد التجديد الذي وقعه.
  • ديمبلي يتواجد الآن إلى باريس، الصفقة تمت.
  • إعلان انتقاله إلى الفريق الباريسي وشيك.

هل يعود نيمار؟

  • بخصوص العودة المحتملة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أوضح أليماني أن هذه التقارير غير صحيحة، مضيفا "هذه قضية صحفية لا غير".
  • كانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن رغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جرمان.
  • قالت تقارير أخرى إن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما يريد العودة إلى العملاق الكتالوني.