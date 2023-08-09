ما التفاصيل؟

نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن ماتيو أليماني، مدير كرة القدم في الفريق الكتالوني، قوله بعد الفوز 4-2 على توتنهام الإنجليزي:

عثمان ديمبلي لم يعد يلعب مع الفريق الأول.

الوضع مع ديمبلي واضح للغاية. لقد طلب الرحيل وهذا شيء تم إقراره في عقد التجديد الذي وقعه.

ديمبلي يتواجد الآن إلى باريس، الصفقة تمت.

إعلان انتقاله إلى الفريق الباريسي وشيك.

هل يعود نيمار؟