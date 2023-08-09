living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطوة جديدة لباريس لطرد مبابي من "حديقة الأمراء"

9
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ما زالت محاولات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لإجبار نجمه كيليان مبابي على الرحيل مستمرة وسط أنباء انتقاله إلى ريال مدريد.

ورفض مبابي جميع المقترحات من ناديه حول التوقيع على عقد جديد، وأعلن أنه يفضل البقاء لموسم إضافي قبل الرحيل الصيف القادم، ولكن الرسالة واضحة من باريس، إما الرحيل هذا الصيف أو التجديد.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن باريس قام بإزالة صورة المهاجم الفرنسي المطبوعة على واجهة ملعب "حديقة الأمراء" معقل النادي الباريسي، في رسالة واضحة أن وجوده لم يعد مرغوبا فيه.

ووصل الأمر كذلك إلى إزالة قميص اللاعب البالغ 24 عاما، من متاجر النادي، وهو الأمر الذي يضع مبابي أمام خيار واحد وهو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بدلا من التجميد على مقاعد البدلاء بفريق المدرب لويس إنريكي.

وكانت بعض التقارير الصحفية أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد تقدم بعرض افتتاحي لضم مبابي مقابل 180 مليون يورو.

ولم يتضح حتى الآن موقف النادي الفرنسي من الموافقة على هذا العرض، ولكن من المتوقع أن يكون أكثر مرونة لتجنب خسارة مبابي بالمجان.

يذكر أن مبابي شارك مع العملاق الباريسي في 43 مباراة خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات ونجح في تسجيل 41 هدفا وصنع 10 أخرين، ونجح في التتويج بلقب الدوري الفرنسي مع النادي الباريسي، بالإضافة إلى فوزه بجائزة هداف الدوري الفرنسي خلال الموسم الفائت.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   