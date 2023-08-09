خطوة جديدة لباريس لطرد مبابي من "حديقة الأمراء"

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ما زالت محاولات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لإجبار نجمه كيليان مبابي على الرحيل مستمرة وسط أنباء انتقاله إلى ريال مدريد.

ورفض مبابي جميع المقترحات من ناديه حول التوقيع على عقد جديد، وأعلن أنه يفضل البقاء لموسم إضافي قبل الرحيل الصيف القادم، ولكن الرسالة واضحة من باريس، إما الرحيل هذا الصيف أو التجديد.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن باريس قام بإزالة صورة المهاجم الفرنسي المطبوعة على واجهة ملعب "حديقة الأمراء" معقل النادي الباريسي، في رسالة واضحة أن وجوده لم يعد مرغوبا فيه.

ووصل الأمر كذلك إلى إزالة قميص اللاعب البالغ 24 عاما، من متاجر النادي، وهو الأمر الذي يضع مبابي أمام خيار واحد وهو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بدلا من التجميد على مقاعد البدلاء بفريق المدرب لويس إنريكي.

وكانت بعض التقارير الصحفية أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد تقدم بعرض افتتاحي لضم مبابي مقابل 180 مليون يورو.

ولم يتضح حتى الآن موقف النادي الفرنسي من الموافقة على هذا العرض، ولكن من المتوقع أن يكون أكثر مرونة لتجنب خسارة مبابي بالمجان.

يذكر أن مبابي شارك مع العملاق الباريسي في 43 مباراة خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات ونجح في تسجيل 41 هدفا وصنع 10 أخرين، ونجح في التتويج بلقب الدوري الفرنسي مع النادي الباريسي، بالإضافة إلى فوزه بجائزة هداف الدوري الفرنسي خلال الموسم الفائت.