مونديال السيدات.. كولومبيا تواصل مغامرتها وتتأهل إلى ربع النهائي

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واصل المنتخب الكولومبي مغامرته في نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم بنجاح، بعد أن تغلب يوم الثلاثاء على نظيره الجامايكي 1-0 في ملبورن ليتأهل إلى ربع النهائي.

وسجلت القائدة كاتالينا أوسمي هدف الفوز في المواجهة التي جمعت المنتخبين في دور الـ16، بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني، لتفوز كولومبيا للمرة الأولى في تاريخها بمباراة ضمن الأدوار الإقصائية.

وكان المنتخب الكولومبي فشل في التأهل إلى نهائيات 2019، إلا أنه قام بخطوات عملاقة في الفترة الأخيرة، بعد أن تصدر مجموعته في الدور الأول للنسخة الحالية أمام المغرب، فيما أقصيت ألمانيا بطلة العالم مرتين بحلولها ثالثة.

وتواجه كولومبيا في الدور ربع النهائي، إنجلترا بطلة أوروبا والمتأهلة على حساب نيجيريا.