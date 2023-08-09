فان دايك: أتفهم مخاوف بعض الجماهير من الموسم المقبل

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قال فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الجديد، إنه يتفهم سبب وجود مخاوف لدى بعض الجماهير مما قد يحدث في الموسم المقبل، ولكنه يخالفهم في الرأي. ويسود قلق متزايد فيما يتعلق بفشل الفريق في التعاقد مع لاعب خط وسط مدافع عقب بيع فابينيو إلى الاتحاد السعودي، وأكد يورغن كلوب المدير الفني للفريق أنه سيتعين عليه أن يجد حلا سريعا من داخل الفريق قبل مواجهة تشيلسي في أولى مباريات الفريق بالدوري الممتاز لهذا الموسم. وعقب رحيل جوردان هيندرسون، أيضا للسعودية، وجيمس ميلنر، ونابي كيتا، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، يتبقى القليل من اللاعبين الأساسيين في خط الوسط الذين ساعدوا الفريق في التتويج بدوري الأبطال والدوري الممتاز في السنوات الأخيرة.

هذا يعني أنه من الممكن أن يطلب من كودي جاكبو أن يلعب في خط الوسط، بينما على الأرجح سيتم توظيف أليكسيس ماك أليستر، الذي تم التعاقد معه في الصيف مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، في مركز خط الوسط المدافع، وهو ليس من نقاط قوة اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم، ويتوقع أن يشارك دومينيك سوبوسلاي في مباراته الأولى بالدوري الممتاز.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال فان دايك: «بالتأكيد يمكنني تفهم هذا (سلبية الجماهير) من بعض الأشياء، ولكنني لست شخصا سلبيا للغاية، لذلك بكل وضوح، لا أفكر بهذه الطريقة».وأضاف: «ولكن يتضح هذا، عندما يرحل كثير من اللاعبين، عندما يرحل قائدك، ونائب القائد، ولم تتعاقد حتى الآن سوى مع صفقتين فقط...». وأكمل: «والطريقة التي كنا نلعب بها، من حيث الاستحواذ كانت جيدة للغاية، ولكن دفاعيا عندما تتلقى هدفا لا تصبح جيدة، يمكنني تفهم وجود بعض الشكوك لدى الجماهير».

وأضاف: «دعونا نرى لو كان هناك المزيد من اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم، وبعدها علينا أن نكون مستعدين مرة أخرى لموسم طويل، سيكون الأمر صعبا إذا نظرنا للفرق الأخرى التي توجد حولنا، ولكننا نريد أن نوجد في المقدمة مرة أخرى، نريد أن ننافس مرة أخرى». وهناك خيارات واقعية أخرى للعب في وسط الملعب مثل تياغو ألكانتارا وستيفان بايتيتش، اللذين لم يشاركا في فترة الإعداد حيث يواصلان التعافي من إصابات الموسم الماضي.

ويوجد أيضا جاكبو (24 عاما)، الذي شارك في 21 مباراة بالدوري في أربعة أشهر بعدما انضم للفريق في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكورتيس جونز (22 عاما)، الذي تم تصعيده من أكاديمية النادي، حيث لعب في 63 مباراة بالدوري.

ويرى فان دايك أن رحيل اللاعبين الكبار سيمنح الفرصة للاعبين آخرين لإثبات وجودهم.

وقال: «يجب أن نتحلى بالثقة، وينبغي علينا أن نواصل التعلم من بعضنا البعض كل يوم». وأضاف: «هناك بعض الشخصيات التي ترحل، لاعبون لعبوا دورا كبيرا في النجاح، ولكن يتعين على آخرين تحمل المسؤولية».