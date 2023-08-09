«وساطة سعودية» تنقل نيمار لبرشلونة

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قالت صحيفة «يو أو إل» البرازيلية إن نجم باريس سان جيرمان نيمار قد يتجه للدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة إن النادي السعودي، الذي لم يكشف عن اسمه، يريد إرسال عرض انتقال إلى باريس سان جيرمان، لمدة 3 سنوات، ويعرض على نيمار إمكانية اللعب على سبيل الإعارة لمدة عام في برشلونة، كون هذا هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق بالنسبة للاعب البرازيلي للعودة إلى النادي الإسباني في هذا الوقت، بالنظر إلى راتبه المرتفع في الموسم.

سيوافق النادي السعودي على دفع راتب اللاعب مقابل «اتفاقيات تجارية» مع برشلونة، قد تتضمن أيضاً مباراة ودية بين الفريقين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي نادي الهلال يرون في نيمار اللاعب الأنسب لتعويض الإخفاق في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، كما أنه الأفضل لمواجهة الصفقات «الكبيرة» للأندية المنافسة، خصوصاً النصر الذي تعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والاتحاد الذي ضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية إن المفاوضات بين النادي السعودي وباريس سان جيرمان وبرشلونة سيتوسطها وكيل اللاعبين بيني زهافي، الذي يتمتع بعلاقات جيدة في برشلونة.

وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية قد قالت إن نيمار طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان، وإن النادي لا يمانع أن يتم ذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.