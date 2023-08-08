تشيلسي يفقد نكونكو قبل أن يبدأ مسيرته

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خضع مهاجم تشيلسي الإنكليزي، الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو، لعملية جراحية في ركبته ستبعده عن الملاعب «لفترة طويلة» كما أعلن النادي اللندني في بيان الثلاثاء



وكان نكونكو انتقل إلى صفوف تشيلسي في حزيران قادماً من لايبزيغ الألماني مقابل 80 مليون دولار.





وبحسب وسائل الإعلام الإنكليزية، فإن اللاعب سيغيب عن الـ«بلوز» نحو 4 أشهر.



وتعرض نكونكو الذي غاب عن صفوف فرنسا في مونديال قطر العام الماضي بداعي الإصابة في ركبته اليسرى، للإصابة في خلال مباراة ودّية ضد بوروسيا دورتموند الألماني في خلال جولة فريقه في الولايات المتحدة.