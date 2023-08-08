بانتظار إشارة.. ريال مدريد يحدد قيمة أول عرض لضم مبابي

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حدد نادي ريال مدريد الإسباني قيمة أول عرض سيقدمه لنادي باريس سان جيرمان لضم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، في صيف 2023 الجاري.

ويأمل النادي الملكي في شراء مهاجم العملاق الباريسي في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما أعلن اللاعب عن عدم تجديد عقده مع فريقه لما بعد صيف 2024.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة الميرينغي، بقيادة فلورنتينو بيريز، حددت قيمة أول عرض ستقدمه للنادي الباريسي من أجل شراء اللاعب.

وقالت الصحيفة الفرنسية أن قيمة العرض الذي سيقدمه ريال مدريد لضم اللاعب ستكون مقابل 180 مليون يورو خلال صيف 2023 الجاري.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت الصحيفة أن ريال مدريد لن يقوم بإرسال عرضه للتعاقد مع مبابي قبل أن يعلن اللاعب نفسه عن رغبته في الرحيل عن العملاق الباريسي.

وقرر سان جيرمان، استمرار استبعاد مبابي من تدريبات المجموعة الرئيسية بباريس، بداية من اليوم الاثنين، وتواجده ضمن مران اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي، في محاولة للضغط على اللاعب للموافقة على الرحيل هذا الصيف.

يذكر أن مبابي البالغ 24 عاما، شارك مع العملاق الباريسي في 43 مباراة خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات ونجح في تسجيل 41 هدفا وصنع 10 أخرين، ونجح في التتويج بلقب الدوري الفرنسي مع النادي الباريسي، بالإضافة إلى فوزه بجائزة هداف الدوري الفرنسي خلال الموسم الفائت.