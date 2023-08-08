رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع المهاجم البرتغالي راموس

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أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم لاثنين، تعاقده مع المهاجم البرتغالي الدولي، غونسالو راموس، من بنفيكا على سبيل الإعارة لموسم واحد مع إمكانية الشراء الدائم.

وبات راموس ثامن لاعب يتعاقد معه فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المدافعين السلوفاكي ميلان شكرينيار، والفرنسي لوكاس هرنانديز، ولاعبي الوسط البرتغالي مانويل أوغارتي، والإيطالي شير ندور، والمهاجمين الإسباني ماركو أسينسيو، والكوري الجنوبي كانغ-اين لي، والحارس الإسباني أرنو تيناس.

ولفت راموس الأنظار في مونديال "قطر 2022"، عندما شارك أساسيا على حساب نجم البرتغال كريستيانو رونالدو، في المباراة ضد سويسرا وقاد منتخب بلاده إلى فوز ساحق بنتيجة 6-1 بتسجيله ثلاثية رائعة.

وتألق راموس أيضا في صفوف بنفيكا الموسم الفائت بتسجيله 27 هدفا مع 12 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، حيث قاد فريقه إلى إحراز لقب الدوري البرتغالي.