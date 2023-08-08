الفرنسي بنزيمة خلال تأديته العُمرة: هذه الحقيقة الوحيدة

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أدى النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، مناسك العمرة.

ونشر بنزيمة اليوم الاثنين مقطع فيديو عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً) خلال تأدية مناسك العمرة. وأرفق الهداف الكبير مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرتدي ملابس الإحرام، بتعليق: «الحقيقة الوحيدة... الحمد لله».

وشارك النجم الفرنسي مع فريقه الاتحاد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية قبل أن يخرج أمام نظيره الهلال في دور الـ8 من البطولة بثلاثة أهداف لهدف.

وكان نجم ريال مدريد الإسباني السابق قد انضم إلى الاتحاد في يونيو (حزيران) الماضي، بعقد يستمر حتى عام 2026.