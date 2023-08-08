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مدرب النصر: لسنا جاهزين... لا يمكن أن أنخدع!

8
AUGUST
2023
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أكد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، أنهم استطاعوا التحكم بمجريات الشوط الأول من مباراتهم أمام الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة العربية، ونتج عن ذلك تسجيل ثلاثة أهداف، إلا أن الشوط الثاني تحكم فيه الطرف الآخر «وفي النهاية انتصرنا، ووصلنا إلى نصف النهائي، وأنا سعيد بذلك، ولا زال ينتظرنا عمل كبير».
وعاود كاسترو تأكيده بأن قدوم لاعبين جدد للفريق لا يعني أنه أصبح جاهزاً، بل لا بد من العمل، مضيفاً: «كرة القدم تحتاج لأشياء كثيرة، وأنا لا أنخدع بهذه الأشياء، بل أفكر بالعمل كثيراً».
وحقق النصر فوزاً عريضاً على الرجاء المغربي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية ليضرب موعداً مع الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل.
وقال مدرب النصر: «عندما تلعب ضد أي فريق لا بد من أن تفتح مساحات وتغلق عنه المساحات، واللاعبون يعملون على فعل ذلك»، متابعاً: «في هذه المباراة أوعزنا لتاليسكا الدخول في العمق كي يسحب الظهير ويعطي فرصة للغنام للتقدم».
واعترف كاسترو بأنه لم يكن لديهم الإمكانات ليلعبوا الشوط الثاني كما لعبوا الشوط الأول، مردفاً: «في الختام أهنئ الرجاء على المستوى الذي قدموه، وأهنئ لاعبي فريقي على تحقيق الانتصار والتأهل».
من جانبه، قال الألماني جوزيف زينباور مدرب الرجاء المغربي، إن النتيجة مخيبة، وأنهم احترموا النصر بشكل مبالغ فيه خلال أول 35 دقيقة، مضيفاً: «لم تكن هذه الخطة التكتيكية التي أردنا أن نسير عليها في المباراة».
وأكمل بأن النصر لا يحتاج هذه الفرص بل لعب بطريقة جيدة، ورأينا كيف لعب رونالدو وأيضاً الآخرين، مؤكداً أنه يحترم فريق النصر لكن «أتت أهدافه عن طريق أخطاء من فريقنا».
وختم زينبارو حديثه بأن «الكلام سهل في بعض الأحيان، ونحن أجرينا بعض التبديلات، وأحدثت فارقاً في الشوط الثاني»، مضيفاً: «لكن إذا كنت تريد نتيجة ضد هذه الأسماء الكبيرة فأنت تحتاج إلى الحظ ومهاجمين بمستوى عالٍ يساعدوننا في هذه البطولة وبطولة الدوري».

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