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نيمار يبلغ «باريس سان جيرمان» رغبته بالرحيل

8
AUGUST
2023
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أبلغ النجم البرازيلي نيمار إدارة نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا برغبته في الرحيل عن صفوف النادي الباريسي، بحسب تقارير صحافية، الاثنين.

ولم يكشف سان جيرمان عن الأمر علانية، كما أشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إي ميديا) إلى أن نيمار المرتبط بعقد مع سان جيرمان حتى 2025، لم يخبر مسؤولي النادي بشكل رسمي عن رغبته في الرحيل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الإسباني لويس إنريكي المدرب الجديد لسان جيرمان، سيعتمد على نيمار في الموسم الجديد، في الوقت الذي رفض فيه النادي بيع نجمه الآخر كيليان مبابي، الذي يحظى باهتمام منذ فترة طويلة من جانب ريال مدريد الإسباني.

وكان نيمار انضم إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو قادماً من برشلونة الإسباني في 2017، وتوج نيمار مع سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي خمس مرات، لكنه فشل في التتويج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي فاز به مع برشلونة.

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