مقتل مشجع يوناني طعناً عشية لقاء أيك أثينا ودينامو زغرب

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قُتِلَ مشجعٌ يوناني طعناً في ضواحي أثينا مساء الإثنين خلال شجار بين مشجعي أيك أثينا وضيفه دينامو زغرب الكرواتي عشية لقاء الفريقين في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وفق ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة إن ستة مشجعين آخرين على الأقل أصيبوا في هذا الشجار الذي حصل مساء الاثنين، كاشفة أن الرجل البالغ من العمر 22 عاماً نُقِلَ من الملعب في الضواحي إلى مستشفى في أثينا حيث توفي.

وتابعت «وقع حادث خطير خارج استاد نيا فيلاديلفيا. قُتِلَ شاب يوناني طعناً ونقل ستة جرحى إلى المستشفى». وكشفت عن توقيف 83 شخصاً بعد الشجار الذي وقع بين مشجعي الفريقين عشية اللقاء بينهما في ذهاب الدور التمهيدي الثالث في أثينا قبل الانتقال إلى زغرب بعد أسبوع لخوض الإياب. ويبلغ الفائز الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات.

وشابت أعمال العنف عدداً من مباريات كرة القدم اليونانية في السابق، ما دفع الحكومة العام الماضي إلى رفع العقوبة القصوى لجرائم عنف المشجعين من ستة أشهر إلى خمسة أعوام نتيجة وفاة مشجع طعناً أيضاً.

وقُتل ألكيس كامبانوس، البالغ من العمر 19 عاماً، في فبراير (شباط) 2022 في مدينة سالونيكي الشمالية خلال عراك بين مشجعي الناديين المتنافسين في المدينة، أريس ثيسالونيكي وباوك.

والشهر الماضي، أدين سبعة متهمين بقتله وحُكِمَ عليهم بالسجن مدى الحياة، فيما حكم على خمسة آخرين بالسجن لمدة تزيد عن 19 عاماً بتهمة التواطؤ. وكانت ثالث حالة وفاة نتيجة عنف المشجعين في غضون ثلاثة أعوام في سالونيكي وحدها.