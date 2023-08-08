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يضع ريال مدريد آمال استعادة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «لاليغا» والمنافسة على اللقب 15 في دوري أبطال أوروبا على عاتق لاعب الوسط الإنجليزي الجديد جود بلينغهام.

ويجب على اللاعب البالغ عمره 20 عاما الارتقاء لمستوى التوقعات حيث تكلفت خزينة النادي 103 ملايين يورو بالإضافة إلى 30 مليونا كمكافآت لضمه من بروسيا دورتموند ليصبح ثاني أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد.

وترك بلينغهام بصمته على الفور داخل الفريق إذ لفت أنظار المدرب كارلو أنشيلوتي وزملائه خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وترك رحيل المهاجمين ومن بينهم كريم بنزيمة وماركو أسينسيو فراغا في الجانب الهجومي لريال مدريد الذي تعاقد مع المهاجم خوسيلو من إسبانيول الهابط للدرجة الثانية.

وما زالت الشائعات تدور حول إمكانية التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي الذي أعلن نيته عدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

لكن في الوقت الحالي، يفتقر ريال مدريد لمهاجم بارز يستطيع ملء فراغ بنزيمة.

ويعتمد أنشيلوتي على بلينغهام، وقام بتغيير أسلوب اللعب الذي اعتمد عليه في فتراته السابقة مع ريال مدريد عندما فاز بدوري الأبطال في 2014 و2022.

وبدلا من أسلوبه المعتاد 4-3-3، اعتمد أنشيلوتي خطة 4-4-2 في المباريات الودية مع مشاركة بلينغهام كلاعب خط وسط مهاجم خلف البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو.

وأشادت وسائل الإعلام الإسبانية بأداء بلينغهام، والرابط الرائع مع فينيسيوس وأنشيلوتي.

وأبلغ المدرب الإيطالي الصحافيين خلال رحلة ريال مدريد إلى الولايات المتحدة أن «بلينغهام لاعب وسط متكامل ومختلف عن الآخرين.

إنه لاعب رائع. على الفريق أن يعتاد على كفاءته، وهو أمر غير عادي. انطلاقاته إلى منطقة الجزاء مهمة جدا للفريق».

وتابع «إنه مهم جدا لنا، لأنه يملك السرعة والشراسة، ويتحرك بشكل جيد جدا دون كرة، ويذهب إلى المساحات الخالية، ويضيف أفضلية أخرى لهذا الفريق الرائع».

ويستهل ريال مدريد مشواره نحو اللقب 36 في الدوري عندما يحل ضيفا على أتليتيك بلباو يوم السبت.