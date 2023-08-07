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بايرن ميونيخ يهزم موناكو برباعية

7
AUGUST
2023
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تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه موناكو بنتيجة (4-2)، الاثنين، في لقاء ودي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في كل من ألمانيا وفرنسا، الذي يفتتحه الفريقان في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

ويبدأ بايرن ميونيخ ومدربه توماس توخيل الموسم الجديد، السبت المقبل، ضد لايبزيغ على ملعب “أليانز أرينا” في مباراة كأس السوبر الألمانية، فيما يحل موناكو يوم الأحد ضيفا على كليرمون في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي.

وأمام أكثر من 10 آلاف متفرج، هيمن بطل الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة على المباراة، لكن موناكو كان البادئ بالتسجيل عبر الياباني، تاكومي مينامينو، في الدقيقة 29، قبل أن يرد العملاق البافاري سريعا عبر لاعبه الجديد، النمساوي كونراد لايمر (32).

وأنهى بايرن الشوط الأول متقدما بـ3-1 بعدما أضاف هدفين في الدقيقة 42 عبر جمال موسيالا، والوقت بدل الضائع من ركلة جزاء نفذها سيرج غنابري.

وعاد موناكو إلى أجواء اللقاء في بداية الشوط الثاني بفضل ركلة جزاء نفذها قائده، وسام بن يدر (62)، لكن لوروا ساني أعاد الفارق إلى هدفين في الدقيقة 68، بعد تمريرة من الفرنسي، كينغسلي كومان.

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