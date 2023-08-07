بنزيما يضيع ركلة جزاء.. الاتحاد يسقط أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي

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انتزع نادي الهلال بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم من نادي الاتحاد، إثر فوزه عليه بـ(3-1) في "الكلاسيكو السعودي" اليوم السبت.

ووقع على ثلاثية نادي الهلال "الزعيم"، كل من اللاعبين الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، والسعودي سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم، في الدقائق (14 و48 من ركلة جزاء و70) على الترتيب.