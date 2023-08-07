هل يلعب صلاح في السعودية الموسم القادم؟.. الكشف عن مفاوضات الاتحاد

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يبدو أن نادي الاتحاد السعودي يتحرك جديا نحو واحدة من مفاجآت الصيف الجاري، قبل أن يغلق الميركاتو السعودي أبوابه في السابع من سبتمبر المقبل.

وفقا لمصدر مقرب من المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وفي تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن اتحاد جدة في مفاوضات جادة مع الفرعون المصري.

وقال المصدر: "صحيح، هناك مفاوضات، هذا ما أستطيع قوله، فحتى الآن لا أملك تفاصيل أخرى، لكن لا بد أن يكون العرض مغريا للنجم المصري من أجل القدوم واللعب في السعودية، فصلاح لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا".

ومن جانبها، كشفت "الرياضية" عن التفاصيل المالية للعرض، مشيرة إلى أنه بلغ 180 مليون يورو للاعب لموسمين، إلى جانب 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده مع ليفربول.

ويمتد عقد مو البالغ 31 عاما مع الريدز لموسمين، إذ ينتهي بنهاية موسم 2024-2025.

وشغلت انتقالات الدوري السعودي الصحف العالمية مع نجاح عدة صفقات عالمية أبرزها ضم الاتحاد للفرنسي كريم بنزيما، والأهلي للنجم الجزائري رياض محرز، والنصر للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.