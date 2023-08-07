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آرسنال ينتفض ليحرز لقب «درع المجتمع» بعد الفوز بركلات الترجيح على سيتي

7
AUGUST
2023
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قادت ركلات الترجيح فريق آرسنال للتتويج بلقب «الدرع الخيرية» لكرة القدم، عقب فوزه 4 - 1 على مانشستر سيتي (الأحد) على ملعب «ويمبلي» العريق. وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل 1 - 1، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لآرسنال، الذي فاز بلقبه الثاني في المسابقة خلال المواسم الأربعة الأخيرة. وبادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق لاعبه «البديل» كول بالمر في الدقيقة الـ77 من صناعة البديل الآخر البلجيكي كيفن دي بروين. وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بتتويج مانشستر سيتي باللقب، أحرز البديل أيضاً لياندرو تروسارد هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة الـ11 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليلعب الفريقان ركلات الترجيح مباشرة، التي منحت الفريق اللندني لقبه الـ17 في البطولة.

وواصلت لعنة «الدرع الخيرية» مطاردتها مانشستر سيتي، بعدما فشل الفريق في الفوز بها للنسخة الثالثة على التوالي، بعدما خسر أمام ليستر سيتي وليفربول في الموسمين الماضيين. وبذلك، حرم آرسنال منافسه من التتويج بلقبه الرابع في عام 2023، بعدما توج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي، في ظل حلمه بالحصول على السداسية من خلال الفوز بـ«الدرع الخيرية» إضافة إلى لقبي كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، اللذين سيخوض المنافسة عليهما الفريق السماوي في وقت لاحق من العام الحالي.

ودائماً ما تقام مباراة «الدرع الخيرية» كل عام في انطلاق الموسم الكروي بإنجلترا، بين الفائزين بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن بعد فوز مانشستر سيتي بالبطولتين الموسم الماضي، تقررت مشاركة آرسنال، الذي حصل على المركز الثاني في مسابقة الدوري. ووضع آرسنال حداً لتفوق مانشستر سيتي الكاسح عليه، بعدما خسر أمام فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في مبارياتهما الثماني الأخيرة بمختلف المسابقات.

ويرجع آخر فوز لآرسنال على مانشستر سيتي إلى 18 يوليو (تموز) 2020، عندما فاز 2 - صفر على ملعب «الإمارات» بكأس إنجلترا. وبفوزه بالبطولة هذا الموسم، انفرد آرسنال بالمركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجاً باللقب، الذي ظل يتقاسمه مع ليفربول برصيد 16 لقباً، فيما يتصدر مانشستر يونايتد القائمة بـ21 لقباً.

وثأر آرسنال من مانشستر سيتي، الذي اقتنص لقب الدوري في المراحل الأخيرة من المسابقة الموسم الماضي، وخطف الصدارة من الفريق اللندني، الذي تربع عليها في معظم الفترات. ويأتي هذا التتويج، ليمنح آرسنال قوة دفع جيدة للغاية قبل خوض غمار الدوري الإنجليزي، الذي يحلم الفريق الملقب بـ«المدفعجية» بالتتويج به لأول مرة منذ موسم 2003 - 2004. ويفتتح مانشستر سيتي النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي بمواجهة مضيفه بيرنلي يوم الجمعة المقبل، في حين يلعب آرسنال مباراته الأولى في المسابقة أمام ضيفه نوتنغهام فورست يوم السبت المقبل.

الشرق الأوسط
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