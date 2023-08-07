البطولة العربية: رونالدو يقود النصر لإقصاء «حامل اللقب» بثلاثية

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قاد النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي لانتزاع فوز مثير من «حامل اللقب» الرجاء المغربي بنتيجة 3 - 1 في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، الذي جمع الفريقين على ملعب المحالة بأبها جنوب السعودية.

وسجل رونالدو هدفاً يسارياً مهد الطريق لزملائه لإضافة هدفين آخرين، ليقود النصر للفوز 3 - 1 على الرجاء المغربي. وهز رونالدو الشباك بعد مرور 19 دقيقة، ثم أضاف النصر هدفين بواسطة سلطان الغنام وسيكو فوفانا، قبل أن يقلص الرجاء الفارق بعد هدف من عبد الله مادو بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 41.

وكان الرجاء الطرف الأفضل في الشوط الثاني، وصنع أكثر من فرصة خطيرة لكن النتيجة لم تتغير حتى النهاية، ليتأهل النصر لمواجهة الشرطة العراقي في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في السعودية. وكان الرجاء هو آخر فريق من أفريقيا لا يزال ينافس في البطولة العربية، وبعد خروجه يتأكد فوز فريق آسيوي باللقب.

وبدأ النصر، الذي اجتاز دور المجموعات بعدما تعادل 1-1 مع الزمالك في ختام دور المجموعات بفضل هدف متأخر من رونالدو، مواجهة دور الثمانية بقوة، وكان الأخطر حتى نجح في هز الشباك.