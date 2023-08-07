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إسماعيل مطر: تفاني رونالدو دليل على احترامه للنصر والكرة السعودية

7
AUGUST
2023
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أكد اللاعب إسماعيل مطر، النجم التاريخي للكرة الإماراتية، أن التعاقدات الأخيرة التي أبرمتها الأندية السعودية «مبشّرة بالخير»، مشيراً إلى أن الأهم هو نوعية أولئك النجوم، وضرب مثال بالبرتغالي كرستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، وقال إن حضور مثل هذا النجم مفيد للجميع سواء للجماهير أو اللاعبين.
وقال مطر في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، عقب نهاية مباراة فريقه الوحدة أمام الشباب في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية: «الانتدابات السعودية ستكون مفيدة، وعلى العموم لكل عمل إيجابيات وسلبيات، لكن الإيجابيات هنا تطغى على السلبيات».
وتابع: «الأسماء التي نسمع بها سواء الموجودة أو القادمة ستفيد الدوري السعودي بلا شك»، مواصلاً: «التعاقدات السعودية ستشد الانتباه على مستوى المنطقة العربية. أحياناً الناس ترى ما الذي تفعل كي تحذو حذوك، وعموماً أي عمل يحتاج إلى وقت».
ونوّه النجم الإماراتي بأن «ما يقدمه رونالدو في مباريات النصر من تفانٍ يؤكد أنه مدرك لانضمامه إلى نادٍ كبير. وهو أضاف وسيضيف المزيد إلى جانب النجوم الجدد في الدوري السعودي».
وزاد: «في مباراة الرجاء كان النصر متقدماً بنتيجة 1/3، ومع ذلك رأينا رونالدو كيف ينطلق إلى الكرة بعد ملاحظته خطأ في إمساكها من قبل حارس الفريق الخصم»، مضيفاً: «هناك لاعبين أجانب قدموا إلى المنطقة لم نرهم يفعلون هذا الشيء».
وردّ النجم المخضرم على سؤال حول ميوله على مستوى الأندية السعودية، وقال: «الإجابة هنا قد تجلب لي المشاكل.. عموماً أنا من محبي جيل سالم سرور وعبد الرحمن الرومي وفؤاد أنور، وأنا منذ ذلك الزمان أحببت نادي الشباب».
وواصل: «يأتي بعدهم جيل نور ورضا تكر. وإذا كنت من محبي كرة القدم فبلا شك راح تحب يوسف الثنيان وبقية النجوم الذين يجبرونك على متابعتهم».

الشرق الأوسط
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