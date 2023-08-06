عامل نظافة في ملعب إنتر ميامي الأميركي بعد طرده من عمله بسبب طلبه توقيع ميسي على قميصه: "الأمر كان يستحق"!

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طلب أحد عمال النظافة في ملعب إنتر ميامي الأميركي من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوقيع على قميصه، إلا أنه لم يتوقع النهاية بأن تكون بمعاقبته وفصله من عمله.

وفي التفاصيل، أتيحت الفرصة للشاب يدعى كريستيان سالامانكا وهو يعيش في ميامي منذ عام ونصف فقط، ويعمل مع شركة مسؤولة عن التنظيف في الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية، للعمل في ملعب إنتر ميامي لأول مرة في حياته بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وأثناء عمله ترك الشاب مكانه واتجه فورا إلى حافلة النادي فور وصولها إلى مرآب الملعب، ورفع قميص الأرجنتين وطلب من ميسي التوقيع عليه.

بدوره، وافق ميسي على التوقيع، لكن رجال الأمن اتجهوا فورا نحو كريستيان وأبعدوه عن المكان. وفي وقت لاحق، تلقى قرار فصله بشكل نهائي عن العمل.

الأمر كان يستحق

وقال الشاب كريستيان في حوار مع صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية "أنا أعمل في تنظيف المراحيض المتواجدة في منطقة مرآب الحافلات".

كما تابع: "لحسن الحظ كنت متواجدا عند وصول الحافلة وخروج اللاعبين، وآخرهم كان ليونيل ميسي. فصرخت حتى ينتبه لي، بالقول "مرحبا، بطل العالم"، وذلك ما حدث حيث استدار وجاء للتوقيع على قميصي".

وأضاف "الأمن جاء فورا وبعدها طردوني من عملي، لكن الأمر كان يستحق".

وبحسب الصحيفة فإنه يتم تحذير كل موظف في ملعب DRV PNK - سواء كان موظفا لدى النادي أو لدى شركة خارجية متعاقدة مع الملعب من إزعاج ميسي بالصور الفوتوغرافية أو التوقيعات.