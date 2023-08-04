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قلق أوروبي.. رئيس الاتحاد الإيطالي يطالب "فيفا" بالتدخل لإيقاف السعودية

4
AUGUST
2023
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أثارت عملية استقطاب الأندية السعودية للعديد من نجوم الدوريات الأوروبية موجة قلق وغضب عارمة في القارة العجوز.

وشهدت أندية دوري روشن هذا الصيف ثورة حقيقية على صعيد الانتقالات، وذلك بعد انتقال 75% من ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات السعودي، حيث تم دعم ذلك الرباعي بصفقات عالمية ستغير من شكل البطولة الموسم القادم، أمثال كريم بنزيما وروبن نيفيش ورياض محرز وساديو ماني.

ولم يخف جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قلقه من استمرار رحيل النجوم إلى الدوري السعودي وطالب فيفا بالتدخل لإيقاف ذلك.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي في مقابلة على قناة "سكاي سبورت": "لقد اتخذنا خطوات مهمة لضمان المنافسة العادلة هنا في أوروبا، السعودية هي منطقة اختصاص فيفا ومن الصواب أن يبدأوا في إيجاد الطريقة المناسبة لإيقاف ما يحدث لأنه يولد تغييرا".

مضيفا: "نحن بحاجة للتحرك سريعا لأن هناك خطر وجود فجوة مع تلك البلاد وبحاجة لوضع نظام محدد مثلما حدث في أمريكا والصين".

يذكر أن الهلال السعودي حاول ضم ليونيل ميسي وكيليان مبابي لكن الأول فضل الاتجاه إلى إنتر ميامي الأمريكي فيما مازال مستقبل الثاني معلقا بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.

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