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فضيحة جنسية تظهر في نادي برشلونة!

4
AUGUST
2023
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تم الحكم على أخصائي علاج طبيعي سابق في برشلونة بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة أخرى في النادي الكتالوني أثناء القيام بعملها.

ووفقا لصحيفة “سبورت” فإن الموظف الذي لم يكشف عن اسمه كان في النادي لمدة 30 عاما، أولا كمنسق قبل أن يصبح طبيبا وفي النهاية تم تعيينه في الفريق الأول أيضا، ووقعت الأحداث المعنية في عام 2016.

وحاول الطبيب إقناع الضحية بالعلاج الطبيعي من أجل علاج آلام الرقبة والرأس، ولكن في الجلسة الثالثة حاول أن يبدأ التحرش وفشل في ذلك، وفي الجلسة الرابعة اعتدى عليها مرة أخرى دون موافقة الضحية وفقا لما أثبتته المحكمة.

وتعرضت الضحية لنوبة قلق عنيف في ذلك الوقت، ثم أجبرت على أخذ إجازة لمدة شهرين بسبب المشاكل الذهنية التي سببها الحادث.

ولم يوافق القاضي على الحجج المختلفة التي قدمها الدفاع بأن الاتهامات باطلة وأن الإجراءات المتخذة كانت مبررة طبيا، ليتم الحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، ومنعه من ممارسة مهنته لمدة عامين، إلى جانب دفع 10 آلاف يورو كتعويض للضحية، مع إعلان مسؤولية برشلونة عن هذه الأضرار التي طالت الضحية.

وارتبط برشلونة في الآونة الأخيرة بأشهر قضية اعتداء جنسي خلال العام الفائت، وهي قضية داني ألفيش في مقهى “ساتون” الشهير بالمدينة الكتالونية.

ويبدو هذا ضمن إرث طويل من الأشياء المثيرة للخجل والجدل على حد سواء التي حدثت في برشلونة في عهد رئيسه السابق، جوسيب ماريا بارتوميو.

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