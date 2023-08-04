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هشاشة الدفاع تفزع الريال... والضغوط تتزايد لحسم صفقة مبابي

4
AUGUST
2023
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يغادر ريال مدريد الولايات المتحدة بكثير من الشكوك بعد فترة إعداد للموسم الجديد شهدت هزيمتين متتاليتين من برشلونة ويوفنتوس استقبل خلالهما ستة أهداف.

وبحسب وكالة رويترز، وقبل نحو أسبوع من انطلاق موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني تحوم الكثير من علامات الاستفهام حول استعدادات فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بعد الجولة الأميركية.

وهناك فاز ريال على مانشستر يونايتد 2-صفر وميلان 3-2 ثم خسر من برشلونة 3-صفر ويوفنتوس 3-1، ليسجل ستة أهداف بينما استقبلت شباكه ثمانية أهداف في المباريات الأربع.

ورغم الأداء الجيد للفريق في بعض الفترات بدا أنه من السهل الوصول لمرماه وتكررت تهديدات المنافسين في ظل هشاشة الدفاع، رغم استمرار نفس الخط الخلفي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 قبل عامين (كاربخال وميندي وميليتاو وألابا والحارس كورتوا).

وقال أنشيلوتي للصحافيين عقب الخسارة من يوفنتوس الليلة الماضية: «لسنا معتادين على هذه الهشاشة الدفاعية، يجب أن نتحسن دفاعياً، استقبلنا الكثير من الأهداف من هجمات مرتدة، ينقصنا التوازن ويجب أن نصحح الأمور».

لكن المدرب الإيطالي اعتبر مشكلة الدفاع «سهلة».

وأوضح: «تراجع الكتلة الدفاعية من الحلول المتاحة، من السهل تحسين التمركز والتركيز».

ويبدو أن الهجوم بحاجة إلى تحسن أيضاً بعد تسجيل ستة أهداف من 91 تسديدة على المرمى في المباريات الأربع السابقة.

ورحل الهداف كريم بنزيمة عن صفوف ريال للانتقال إلى الاتحاد السعودي، وترى صحيفة «ماركا» أن المستوى في أميركا يدفع ريال للضغط من أجل حسم صفقة كيليان مبابي في أسرع وقت ممكن في ظل توتر علاقة مهاجم فرنسا بناديه باريس سان جيرمان.

ويبدأ ريال الموسم الجديد بزيارة صعبة إلى أتليتيك بيلباو في سان ماميس في انطلاقة الدوري يوم 12 أغسطس (آب) الحالي.

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