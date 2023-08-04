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البوسنة تختار كودرو مدرباً لمنتخبها الوطني

4
AUGUST
2023
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تم تعيين القائد السابق للمنتخب البوسني ميهو كودرو مدرباً للفريق، أمس (الخميس)، بعد 15 عاماً من أول فترة له في المنصب، التي لم تدم طويلاً، بعد عدة هزائم متتالية مُني بها الفريق في مبارياته الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وبحسب وكالة «رويترز»، قال فيكو زيليكوفيتش رئيس الاتحاد البوسني لكرة القدم للصحافيين: «يمتلك كودرو المعرفة والمؤهلات اللازمة لدفع فريقنا للتأهل لبطولة أوروبا» مضيفاً أنه تم اختياره بالإجماع عبر تصويت للمجلس التنفيذي للاتحاد المحلي.

وتمت إقالة كودرو، الذي حل محل فاروق هادغيبيغيتش، من منصبه مدرباً عام 2008 بعد 5 أشهر فقط في منصبه بعد رفضه تولي مسؤولية مباراة ودية ضد إيران بدلاً من مباراة ودية أمام بولندا المتأهلة لبطولة أوروبا 2008.

وقال كودرو للصحافيين: «أومن بقدراتي ومستوى الطاقم الفني واللاعبين المحترفين. ليس هناك شك في أنه يمكننا الحصول على مكان في بطولة أوروبا وإعادة الثقة للاعبين واستعادة ثقة الجمهور».

ولعب كودرو، الذي بدأ مسيرته الكروية في منتصف الثمانينات من القرن الماضي مع نادي فيليز موستار مسقط رأسه، في إسبانيا مع ريال سوسيداد وبرشلونة وتنيريفي وديبورتيفو ألافيس. وانضم إلى نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي عام 2000، واستمر هناك حتى اعتزاله في عام 2002.

وعمل كودرو أيضا مدرباً مساعداً في نادي ريال سوسيداد.

وتحتل البوسنة المركز الرابع في المجموعة العاشرة بتصفيات بطولة أوروبا بعد 3 هزائم في 4 مباريات.

الشرق الأوسط
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