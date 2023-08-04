بايرن ودورتموند يطالبان بوجود أكبر لأندية «بوندسليغا» خارجياً

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كرر ناديا بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند دعوتهما لوجود أكبر في الخارج للأندية الأخرى ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، للمساعدة في تحقيق دخل أضخم من حقوق البث الدولية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، عاد بايرن الخميس من جولته الآسيوية، بينما أنهى دورتموند رحلته للولايات المتحدة استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، دون أن يقوم غيرهما من أندية بوندسليغا بمثل تلك التحضيرات الخارجية في أسواق مهمة للدوري الألماني.

وصرح مايكل ديدريتش، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون المالية، لمحطة «سبورت 1»: «أعتقد أن كرة القدم الألمانية ينبغي أن تبدأ في أن تصبح أكثر جاذبية. إذا لم يكن الأمر كذلك فسوف نتخلف عن الركب».

من جانبه، قال كارستن كرامر، مدير التسويق في دورتموند: «إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لبوندسليغا... وما زلت آمل ألا يتحمل بوروسيا دورتموند وزملاؤنا من الجنوب (بايرن ميونيخ) العبء على المدى الطويل. هذا غير عادل».

واتفق أندرياس يونغ، مسؤول التسويق في بايرن، على أن الجهد المبذول «ضئيل للغاية» لوضع بوندسليغا في الخارج.

أشار يونغ إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يوجد 10 من أنديته في الخارج في فترة ما قبل الموسم، يحقق دخلاً دولياً يزيد بمقدار 10 أضعاف ما يجنيه الدوري الألماني.

يذكر أن عائدات بوندسليغا الدولية انخفضت من 275 مليون يورو (302 مليون دولار) قبل جائحة فيروس كورونا، إلى 160 مليون يورو، رغم أن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم شددت على أن هذا الرقم سيرتفع مرة أخرى إلى 200 مليون يورو.