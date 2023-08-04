15 مليون يورو تقرب «كيسي» من الأهلي السعودي

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اقترب لاعب خط وسط برشلونة الإفواري فرانك كيسي من الانتقال إلى الأهلي السعودي، وذلك وفقاً لمصادر موقع «ذا أتليتيك».

وتقدر قيمة الصفقة التي يقترب نادي الأهلي من إتمامها بـ15 مليون يورو.

ولم يشارك اللاعب الدولي الذي انضم إلى برشلونة من إيه سي ميلان مجاناً الصيف الماضي، في آخر مباراتين للفريق الكاتالوني الذي يحاول جاهداً بيع عقد اللاعب منذ بداية الصيف.

وانهارت مفاوضات الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين الشهر الماضي بسبب عدم توصل كلا الجانبين إلى اتفاق بشأن الصفقة، ولكن بعد اختتام معسكر برشلونة قبل انطلاق الموسم، أعيد تنشيط المفاوضات، ومن المقرر الآن أن ينضم لاعب خط الوسط إلى النادي السعودي.

وكان اللاعب أمضى السنوات الثماني الأولى من مسيرته في إيطاليا، لكنه استبعد العودة إلى هذا الدوري، معتقداً أن هذا الفصل قد أغلق بعد مغادرته ميلان في عام 2022، وكان هناك أيضاً اهتمام من العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك توتنهام هوتسبير.

وتم إبلاغ اللاعب بأنه من المرجح أن يكون له دور جزئي خلال الموسم المقبل نتيجة لوصول إيلكاي غوندوغان في وقت سابق من هذا الصيف إلى برشلونة.

وكان لاعب خط الوسط، الذي كان محبطاً بالفعل من الدقائق التي تلقاها خلال موسمه الأول في النادي، منفتحاً على هذا الانتقال طالما تمت تلبية طلباته في الرواتب.

وسيكون كيسي ثاني رحيل رئيسي من تشكيلة تشافي بعد انتقال عثمان ديمبلي المتوقع إلى باريس سان جيرمان.