living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

15 مليون يورو تقرب «كيسي» من الأهلي السعودي

4
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اقترب لاعب خط وسط برشلونة الإفواري فرانك كيسي من الانتقال إلى الأهلي السعودي، وذلك وفقاً لمصادر موقع «ذا أتليتيك».

وتقدر قيمة الصفقة التي يقترب نادي الأهلي من إتمامها بـ15 مليون يورو.

ولم يشارك اللاعب الدولي الذي انضم إلى برشلونة من إيه سي ميلان مجاناً الصيف الماضي، في آخر مباراتين للفريق الكاتالوني الذي يحاول جاهداً بيع عقد اللاعب منذ بداية الصيف.

وانهارت مفاوضات الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين الشهر الماضي بسبب عدم توصل كلا الجانبين إلى اتفاق بشأن الصفقة، ولكن بعد اختتام معسكر برشلونة قبل انطلاق الموسم، أعيد تنشيط المفاوضات، ومن المقرر الآن أن ينضم لاعب خط الوسط إلى النادي السعودي.

وكان اللاعب أمضى السنوات الثماني الأولى من مسيرته في إيطاليا، لكنه استبعد العودة إلى هذا الدوري، معتقداً أن هذا الفصل قد أغلق بعد مغادرته ميلان في عام 2022، وكان هناك أيضاً اهتمام من العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك توتنهام هوتسبير.

وتم إبلاغ اللاعب بأنه من المرجح أن يكون له دور جزئي خلال الموسم المقبل نتيجة لوصول إيلكاي غوندوغان في وقت سابق من هذا الصيف إلى برشلونة.

وكان لاعب خط الوسط، الذي كان محبطاً بالفعل من الدقائق التي تلقاها خلال موسمه الأول في النادي، منفتحاً على هذا الانتقال طالما تمت تلبية طلباته في الرواتب.

وسيكون كيسي ثاني رحيل رئيسي من تشكيلة تشافي بعد انتقال عثمان ديمبلي المتوقع إلى باريس سان جيرمان.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   