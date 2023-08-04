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لبؤات الأطلس يزأرن بإنجاز تاريخي عربي

4
AUGUST
2023
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على خطى أسود الأطلس وإنجازهم التاريخي في «مونديال قطر 2022» باحتلالهم المركز الرابع، سارت «لبؤات الأطلس» ودخلن تاريخ البطولة من الباب الكبير. وحققت المغربيات، أمس (الخميس)، إنجازاً عربياً ببلوغهن ثمن نهائي مونديال السيدات المقام في أستراليا ونيوزيلندا، بعد فوزهن على منتخب كولومبيا 1 - 0، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وجاء فوز «لبؤات الأطلس» بفضل هدف أنيسة لحماري، لتعبر سيدات المغرب إلى دور الـ16 مع كولومبيا.

وبهذا الفوز، أنهت المغربيات دور المجموعات في المركز الثاني بـ6 نقاط على غرار كولومبيا المتصدّرة بفارق الأهداف، وثأرن من الألمانيات اللاتي فزن عليهن بسداسية نظيفة في الجولة الأولى وودّعن المنافسة بتعادلهن مع كوريا الجنوبية 1 - 1. وأنهت ألمانيا مشوارها ثالثة مع 4 نقاط، أمام كوريا الجنوبية متذيلة الترتيب بنقطة يتيمة.

وقالت قائدة المنتخب المغربي غزلان الشباك بعد التأهل: «كانت مباراة صعبة، وقدمنا المستوى المطلوب. كان يهمنا الفوز وانتظار لقاء ألمانيا». وأضافت أن «المنتخب لم يُخيّب ظن الجماهير المغربية والعربية. كنّا نفكّر في جماهيرنا؛ لأنها ساهمت في هذا الإنجاز بالدعم الكبير. نحن عازمات على مواصلة الحلم».

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي في دور الـ16 نظيره الفرنسي بقيادة المدرب السابق للمنتخب السعودي رينارد، متصدر ترتيب المجموعة السابعة، الثلاثاء، فيما يلتقي منتخب كولومبيا نظيره الجامايكي بالدور ذاته.

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