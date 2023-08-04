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تايسون يجهز نغانو لنزال «أشرس رجل على وجه الأرض» في الرياض

4
AUGUST
2023
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وافق أسطورة الملاكمة مايك تايسون على تدريب فرانسيس نغانو، البطل السابق في فنون القتال المختلطة للوزن الثقيل، استعداداً للنزال الخيالي المرتقب على لقب «أشرس رجل على وجه الأرض» مع تايسون فيوري يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) في الرياض.

وسيقف مايك تايسون، أيقونة الملاكمة الأكثر شهرة، الذي كان أول بطل للوزن الثقيل بلا منازع، في زاوية نغانو من حلبة الملاكمة في النزال التاريخي المُرتقب ضد بطل العالم للوزن الثقيل، وسيكون النزال افتتاحية فعاليات موسم الرياض لهذا العام.

وسيُقدم مايك تايسون الذي يعد أحد أعظم ملاكمي الوزن الثقيل في التاريخ، والمُلقب باسم «أشرس رجل على وجه الأرض»، لنغانو خلاصة تجربة وخبرة 20 عاماً من المنافسة في حلبات الملاكمة لمساعدته على الاستعداد لأكبر نزال يخوضه في حياته.

وسيُجرى النزال الأقوى الذي يُعد أحد أهم مباريات الملاكمة على الإطلاق، في حلبة ملاكمة وفقاً لقواعد أنظمة الملاكمة القياسية، بتحكيم 3 حكام، بإتباع نظام الـ10 نقاط، وذلك في العاصمة الرياض، أكبر مدن السعودية.

وفي تعليقه على إعلان تعيينه مدرباً لنغانو، قال مايك تايسون: «لا شك في أنني أدعم نغانو 100 في المائة في هذه البطولة الشرسة. نغانو لديه لكمة قوية، يكفي أن يوجهها لخصمه ليفوز بالضربة القاضية. أنا أتطلع للعمل مع نغانو، ولدعمه في انتقاله من بطولة القتال النهائي (يو إف سي) إلى حلبة النزال على لقب (أشرس رجل على وجه الأرض)».

وأضاف قائلاً: «نغانو ليس بالغريب عن حلبات الملاكمة، فله فيها صولات وجولات، وهو من أبطال العالم. لكن ما سيصنع الفرق هو العمل على الدمج بين طاقته الهائلة ومهاراته القتالية في توجيه لكماته، وفي استخدام رشاقة حركاته بمهارة للتحرك بسرعة في الحلبة وتوجيه الضربة القاضية. نحن هنا للفوز».

من جانبه، قال نغانو إن «ضم مايك تايسون إلى معسكري التدريبي هو أحد أفضل القرارات التي يمكنني اتخاذها للاستعداد لمواجهة فيوري في الحلبة. مايك تايسون هو مثلي الأعلى في الملاكمة، وستكون خبرته ومهاراته التي لا تقارن مهمة جداً بالنسبة لي، فبتوجيهاته سيتسنى لي تحسين تكتيكاتي والفوز بهذا النزال التاريخي. لقد سعيت لهذه المعركة لسنوات طويلة، واليوم بعد أن أصبحت واقعاً ملموساً. أتطلع لخوض هذه المباراة الأهم في تاريخي، ولمفاجأة المتابعين حول العالم من حلبة القتال الأكثر تفرداً في الرياض. يوم 28 أكتوبر سيعرف العالم من هو (أشرس رجل على وجه الأرض)»

الشرق الأوسط
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