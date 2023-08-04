رونالدو: أرضية الملعب منعتنا من تقديم «كرة قدم جميلة»

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اعترف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، بأن التنظيم الذي كان عليه فريق الزمالك المصري صعّب عليهم المهمة في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1 - 1 الخميس.

وسجل كريستيانو هدفاً قرب النهاية ليتأهل النصر إلى دور الثمانية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأدرك رونالدو التعادل بضربة رأس بعدما تقدم أحمد سيد (زيزو) من ركلة جزاء.

ورفع النصر رصيده إلى خمس نقاط ليتأخر بنقطتين عن منافسه المحلي الشباب متصدر المجموعة الثالثة.

وحل الزمالك ثالثاً وله أربع نقاط، وتذيل الاتحاد المنستيري التونسي المجموعة دون أي نقاط.

وقال رونالدو في تصريحات لقناة شركة الرياضة السعودية «إس إس سي» عقب نهاية اللقاء: «لعبنا ضد فريق منظم جداً وصعب، وهو ما حرم اللاعبين من خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل».

وكشف الدون أن النصر يتحسن شيئاً فشيئاً خلال المباريات المتعاقبة.

وأشار رونالدو إلى أن اللاعبين عانوا خلال المباراة كذلك من صعوبة أرضية الملعب «ملعب الحوية بالطائف»، حيث كانت جافة والعشب طويل، وعندما يكون العشب بهذا الشكل يصعب عليك تقديم كرة قدم جميلة.

من جانبه، قال عادل لاجامي، لاعب النصر، إن فريقه قدم مباراة جيدة، كما أشار إلى صعوبة المواجهة أمام الفريق المصري.

وأضاف لاجامي: «قدمنا مباراة طيبة وسنحت لنا العديد من الفرص أمام الزمالك الذي أغلق خطوطه وصعّب المباراة».

وأكد لاجامي أن اللاعبين لم يقصروا في تقديم كل ما لديهم في اللقاء ككل، لكنه أشار إلى أن النصر لم يكن في أفضل أحواله، لكنه أبدى سعادته بالتعادل والتأهل للدور المقبل.