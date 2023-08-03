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مارسيلو يغادر الملعب باكياً بعد إصابة مروّعة لسانشيز

3
AUGUST
2023
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طُرد الدولي البرازيلي السابق مارسيلو، لاعب «فلومينينسي»، ليغادر الملعب باكياً، بعدما تسبَّب في إصابة مروِّعة لمُنافسه لوسيانو سانشيز، لاعب «أرجنتينوس جونيورز»، خلال مباراة في «كأس ليبرتادوريس لكرة القدم»، في بوينس أيرس، الثلاثاء.

وكان مارسيلو يحاول المرور من سانشيز بطريقته المعتادة في المراوغة، لكن قدمه دهست ساق اللاعب الأرجنتيني التي حدث لها التواء بزاوية مروِّعة، ليسقط على الأرض وهو يصرخ؛ من الألم.

وقال «أرجنتينوس جونيورز»، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»: إن سانشيز، الذي نُقل إلى مستشفى لتلقّي العلاج، أصيب بخلع في الركبة اليسرى.

وكتب مارسيلو، على «إنستغرام»: «عشت، اليوم، واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي. لقد أصبتُ زميلاً لي عن غير قصد، أتمنى له سرعة الشفاء».

كما نشر ناديه البرازيلي رسالة دعم ومساندة، على منصة «إكس».

وجاء، في البيان: «يعرب فلومينينسي عن تضامنه مع اللاعب في هذا الوقت العصيب، ويتمنى الشفاء العاجل لمُدافع أرجنتينوس جونيورز لوسيانو سانشيز، الذي أصيب في لعبة مشتركة، الليلة».

وانتهت مباراة ذهاب دور الستة عشر بالتعادل 1 - 1 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

الشرق الأوسط
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