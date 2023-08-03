فريق من جزر فاروه يصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا

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كان فريق كلاكسفيك من جزر فاروه على موعد مع صناعة التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تأهل للدور التمهيدي الثالث في المسابقة القارية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، واصل كلاكسفيك مشواره في دوري الأبطال، عقب فوزه 4 - 3 بركلات الترجيح على مضيفه هاكن السويدي، الأربعاء، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة.

وكان الفريقان قد تعادلا من دون أهداف ذهاباً بملعب كلاكسفيك، قبل أن يتعادلا 3-3 في مباراة العودة، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت للفريق الضيف.

وبهذا التأهل، أصبح كلاكسفيك، الذي ينتمي لبلدة يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة، أول نادٍ من جزر فاروه يوجد في مرحلة المجموعات بإحدى المسابقات الأوروبية؛ حيث ضمن مشاركته على الأقل في هذا الدور ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

كان فريق تورشافن هو آخر فريق من جزر فاروه عبر الأدوار التمهيدية بإحدى البطولات القارية، وذلك في مسابقة كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس موسم 1993 – 1994، التي جرت بنظام خروج المغلوب.

وكتب حساب نادي كلاكسفيك على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) للتواصل الاجتماعي: «دموع. دموع فرح. يا له من فريق. يا له من نادٍ. يا لها من مدينة. يا لها من قصة. دعم مذهل. هذا غير واقعي».

وكان نادي تورشافن من بين الأوائل الذين وجهوا التحية لمنافسيهم؛ حيث غرد: «هذا رائع، إنه أمر مذهل. مبارك. نتيجة ضخمة».

وضرب كلاكسفيك، الذي أطاح بفريق فرينكفاروش المجري في الدور التمهيدي الأول، موعداً مع مولده النرويجي في ثالث الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال.

وفي حال اجتياز كلاكسفيك عقبة الفريق النرويجي، فسوف يتأهل للدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، أما في حال الخسارة فسوف يلعب مواجهة للتأهل للدور نفسه في بطولة الدوري الأوروبي.

وكان كلاكسفيك قد خاض الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، الذي خسره أمام دوندالك الآيرلندي عام 2020، ليودع حينها المسابقات الأوروبية؛ حيث لم تكن بطولة دوري المؤتمر قد انطلقت بعد.