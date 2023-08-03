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خطوة حاسمة.. والدة مبابي تضع الكرة في ملعب ريال مدريد

3
AUGUST
2023
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أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المبلغ الذي يريده نادي باريس سان جيرمان لبيع كيليان مبابي قريب جدا من 250 مليون يورو وفقا لما أبلغته والدته فايزة العماري لإدارة ريال مدريد.

وتم استبعاد اللاعب من رحلة الفريق الفرنسي الآسيوية لحين حسم مستقبله، حيث يريد البقاء حتى نهاية عقده للرحيل بالمجان، بينما يفضل باريس تجديد عقده أو بيعه هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال يريد تخفيض هذا المبلغ بأقصى شكل ممكن لأنه يتجاوز إمكانيات النادي في الوقت الحالي، في الوقت الذي يتمسك فيه باريس بالحصول على قيمة مالية تفوق التي أنفقها لضم نيمار من برشلونة في 2017.

ولا يشغل مبابي العرض السعودي في الوقت الحالي، وفي حالة عدم تعاون باريس مع ريال مدريد، قد يضغط النادي الإسباني لإقناع اللاعب بالبقاء حتى نهاية عقده والانتقال بالمجان في 2024.

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